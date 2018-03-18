У ЦВК розповіли, коли будуть відомі попередні результати виборів президента Росії

Всі виборчі комісії на території Росії приступили до підрахунку голосів виборців за підсумками голосування на виборах президента Росії.

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Голова Центральної виборчої комісії Російської Федерації Елла Памфілова повідомила, що попередні результати виборів президента Росії стануть відомі вже о 2 або 3 годині ночі.

Нагадаємо, вже з'явились дані екзит-полів, тобто опитування на виході з виборчих дільниць. Так, найбільш голосів отримав чинний господар Кремля Володимир Путін, який був самовисуванцем.