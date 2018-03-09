В Дагестане полицейский расстрелял бойцов Росгвардии

В пятницу, 9 марта, в селе Герга Каякентского района Дагестана во время бытового конфликта мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по двум бойцам Росгвардии. В результате оба погибли.

Об этом сообщает РБК.

Стрелок был задержан, его допрашивают. По данным источников, конфликт между мужчинами вспыхнул из-за денег. В МВД подтвердили факт двойного убийства, но не уточнили личности стрелка и погибшего.

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Однако впоследствии источники сообщили, что стрелок оказался полицейским. Он работает в патрульно-постовой службе.

Отмечается, что один из сотрудников Росгвардии выжил во время перестрелки, ему помогают медики.