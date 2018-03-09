В Дагестані поліцейський розстріляв бійців Росгвардії
У п'ятницю, 9 березня, в селі Герга Каякентського району Дагестану під час побутового конфлікту чоловік відкрив стрілянину з вогнепальної зброї по двох бійцях Росгвардії. В результаті обидва загинули.
Про це повідомляє РБК.
Стрілець був затриманий, його допитують. За даними джерел, конфлікт між чоловіками спалахнув через гроші. В МВС підтвердили факт подвійного вбивства, але не уточнили особистості стрільця і загиблого.
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Проте згодом джерела повідомили, що стрілець виявився поліцейським. Він працює в патрульно-постовій службі.
Зазначається, що один зі співробітників Росгвардії вижив під час перестрілки, йому допомагають медики.
Джерело: 24 Канал
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