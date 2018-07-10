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В действие вступили экономические санкции ЕС против России

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В ЕС вступили в действие экономические санкции против России
В ЕС вступили в действие экономические санкции против России / radiosvoboda.org

Постановление о продлении экономических санкций против России, принятое Советом Европейского союза с учетом ситуации в Украине 5 июля, опубликовано в понедельник, 9 июля, в официальном журнале Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Принятое Европейским Союзом решение действует до 31 января 2019 года.

Ранее Евросоюз в письменной форме единогласно принял решение о продлении ограничительных мер.

Эти меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов, а также против сферы продукции двойного назначения. Сначала они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине, а затем были усилены в сентябре 2014 года,
– говорится в заявлении.

В состав экономических ограничений входят:

– ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые основаны за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

– экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

– введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

– ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением Минских соглашений.

Официальное решение об очередном продлении ограничительных мер было принято по политической договоренности лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 28 июня 2018 года по итогам доклада канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения Минских соглашений по урегулированию украинского вопроса.

Теги: Новости политики Европа Евросоюз Санкции
Источник: 24 Канал
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