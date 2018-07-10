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В дію вступили економічні санкції ЄС проти Росії

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В ЄС вступили в дію економічні санкції проти Росії
В ЄС вступили в дію економічні санкції проти Росії / radiosvoboda.org

Постанова щодо продовження економічних санкцій проти Росії прийнята Радою Європейського союзу з урахуванням ситуації в Україні 5 липня опублікована у понеділок, 9 липня, в офіційному журналі Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Прийняте Європейським Союзом рішення діє до 31 січня 2019 року.

Ранічше Євросоюз у письмовій формі одностайно прийняв рішення про продовження обмежувальних заходів.

Ці заходи спрямовані проти фінансового, енергетичного і оборонного секторів, а також проти сфери продукції подвійного призначення. Спочатку вони були введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії Росії по дестабілізації ситуації в Україні, а потім були посилені у вересні 2014 року,
– йдеться в заяві.

До складу економічних обмежень входять:

- обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для 5 російських фінансових установ з мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їх дочірніх підрозділів, в яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній;

- експортний та імпортний заборона на торгівлю зброєю;

- введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії;

- обмеження доступу Росії до окремих, які мають стратегічне значення, технологій і послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

19 березня 2015 року Європейська рада пов'язала термін дії санкцій з повним виконанням мінських угод.

Офіційне рішення про чергове продовження обмежувальних заходів було за політичною домовленістю лідерів країн ЄС на саміті Євросоюзу 28 червня 2018 року по підсумками доповіді канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про стан виконання мінських угод щодо врегулювання українського питання.

Теги: Новини політики Європа Євросоюз Санкції
Джерело: 24 Канал
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