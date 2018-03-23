В действиях Путина виноваты слабые американские президенты, – израильское издание

России повезло в том, что на протяжении 18 лет правления Путина в Белом доме не было политика, способного бросить ему вызов.

Об этом говорится в публикации израильского ресурса Haaretz, отмечает Наталья Лебедь в статье для сайта "24".

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Путин, которого на своем посту "пересидел" только Сталин, бесспорно, является реалистом, добавляет издание. "Он знает, что с нынешним российским ВВП, с экономикой-заложницей колебаний цен на энергоносители и со стареющим населением Россия не может конкурировать с Соединенными Штатами или Китаем в условиях военных расходов. Но у него была удача в течение всего его пребывания на должности – удача иметь в роли главных противников в Белом доме мужчин, которые позволили ему пересмотреть мировой порядок после окончания холодной войны".

"Джордж Буш, который втянулся в длительные и катастрофические войны в Ираке и Афганистане, не сделал ничего в 2008 году, чтобы блокировать Путина, когда тот вторгся в прозападную Грузию. Барак Обама тоже не сделал ничего, чтобы остановить присоединение Крыма к России и вторжение ее в восточную Украину в 2014 году или превращение Сирии в российскую вотчину в 2015-м.

Обама также слишком медленно реагировал на российские хакерские операции, которые подорвали президентскую избирательную кампанию в 2016 году. Независимо от того, имело ли это какое-либо влияние на победу на выборах Дональда Трампа или нет, но теперь у Путина в Белом доме есть тщеславный и некомпетентный президент, который восхищается им и вряд ли бросит ему вызов,

– убежден Haaretz.

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