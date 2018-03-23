15:58
23 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
1°C -12°C
  • субота
    2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін
Вєсті Кремля
23:54, 22 березня
Вєсті.UA. Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
Вєсті.UA
23:35, 22 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

У діях Путіна винні слабкі американські президенти, – ізраїльське видання

99
У Путіна в США є марнославний і некомпетентний президент, який навряд чи кине йому виклик
У Путіна в США є марнославний і некомпетентний президент, який навряд чи кине йому виклик / Фото з відкритих мереж

Росії пощастило у тому, що протягом 18 років правління Путіна у Білому домі не було політика, здатного кинути йому виклик.

Про це йдеться в публікації ізраїльського ресурсу Haaretz, зазначає Наталія Лебідь у статті для сайту "24".

Читайте також: Трамп пояснив, чому привітав Путіна з перемогою на виборах

Путін, якого на своїй посаді "пересидів" лише Сталін, безперечно, є реалістом, додає видання. "Він знає, що з теперішнім російським ВВП, з економікою-заручницею коливань цін на енергоносії та зі старіючим населенням Росія не може конкурувати зі Сполученими Штатами або Китаєм в умовах військових витрат. Але у нього була удача протягом усього його перебування на посаді – удача мати в ролі головних супротивників у Білому домі чоловіків, які дозволили йому переглянути світовий порядок після закінчення холодної війни".

"Джордж Буш, який втягнувся у тривалі й катастрофічні війни в Іраку та Афганістані, не зробив нічого у 2008 році, щоб блокувати Путіна, коли той вторгся в прозахідну Грузію. Барак Обама так само не зробив нічого, щоб зупинити приєднання Криму до Росії та вторгнення її на східну Україну в 2014 році або перетворення Сирії в російську вотчину в 2015-му.

Обама також надто повільно реагував на російські хакерські операції, які підірвали президентську виборчу кампанію в 2016 році. Незалежно від того, мало це будь-який вплив на перемогу на виборах Дональда Трампа чи ні, але тепер у Путіна в Білому домі є марнославний і некомпетентний президент, який захоплюється ним і навряд чи кине йому виклик,
– переконаний Haaretz.

Детальніше читайте у публікації: Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ

Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Новини Росії Володимир Путін Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук