У діях Путіна винні слабкі американські президенти, – ізраїльське видання

Росії пощастило у тому, що протягом 18 років правління Путіна у Білому домі не було політика, здатного кинути йому виклик.

Про це йдеться в публікації ізраїльського ресурсу Haaretz, зазначає Наталія Лебідь у статті для сайту "24".

Читайте також: Трамп пояснив, чому привітав Путіна з перемогою на виборах

Путін, якого на своїй посаді "пересидів" лише Сталін, безперечно, є реалістом, додає видання. "Він знає, що з теперішнім російським ВВП, з економікою-заручницею коливань цін на енергоносії та зі старіючим населенням Росія не може конкурувати зі Сполученими Штатами або Китаєм в умовах військових витрат. Але у нього була удача протягом усього його перебування на посаді – удача мати в ролі головних супротивників у Білому домі чоловіків, які дозволили йому переглянути світовий порядок після закінчення холодної війни".

"Джордж Буш, який втягнувся у тривалі й катастрофічні війни в Іраку та Афганістані, не зробив нічого у 2008 році, щоб блокувати Путіна, коли той вторгся в прозахідну Грузію. Барак Обама так само не зробив нічого, щоб зупинити приєднання Криму до Росії та вторгнення її на східну Україну в 2014 році або перетворення Сирії в російську вотчину в 2015-му.

Обама також надто повільно реагував на російські хакерські операції, які підірвали президентську виборчу кампанію в 2016 році. Незалежно від того, мало це будь-який вплив на перемогу на виборах Дональда Трампа чи ні, але тепер у Путіна в Білому домі є марнославний і некомпетентний президент, який захоплюється ним і навряд чи кине йому виклик,

– переконаний Haaretz.

Детальніше читайте у публікації: Чому переміг Путін: версія західних ЗМІ