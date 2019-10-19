Избрание меры пресечения Гладковскому продолжат 19 октября

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в деле в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к 12 часов 19 октября.

18 октября суд избирал меру пресечения Олегу ГЛАДКОВСКАЯ. Специальная антикоррупционная прокуратура во время судебного заседания ходатайствовала о заключении Гладковского под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

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К слову, двое народных депутатов от партии "Европейская солидарность" Максим Саврасов и Ростислав Павленко, а также кандидат в народные депутаты и блогер Андрей Серебрянский выразили желание взять на поруки бывшего Гладковского.

НАБУ задержало Гладковского 17 октября в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Экс-чиновник СНБО планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился по поводу свого задержания и объявил голодовку.

В чем заключаются преступления, в которых подозревают Гладковского?

В Специализированной прокуратуре подозревают, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

По данным следователей, Гладковский включил в государственный оборонный заказ грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Затем эти автомобили закупили за деньги госбюджета по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2". Это предприятие входит в состав корпорации "Богдан". Вследствие этой сделки государство понесло убытки более чем в 10,62 миллионов гривен.

По данным бывшего нардепа и журналиста Сергея Лещенко, машины МАЗ перебрендировали на автомобили "Богдан" благодаря так называемой сборке с помощью отвертки.

Кроме сделок с военными авто, Гладковский не задекларировал доходы жены от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева. А это всего за 3 года – 164,5 тысячи долларов.

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