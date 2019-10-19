Обрання запобіжного заходу Гладковському продовжать 19 жовтня

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у справі щодо колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до 12 години 19 жовтня.

18 жовтня суд обирав запобіжний захід Олегу Гладковському. Спеціальна антикорупційна прокуратура під час судового засідання клопотала про взяття Гладковського під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

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До слова, двоє народних депутатів від партії "Європейська солідарність" Максим Саврасов та Ростислав Павленко, а також кандидат у народні депутати й блогер Андрій Серебрянський висловили бажання взяти на поруки колишнього Гладковського.

НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня в одному з ресторанів на Бориспільській трасі. Експосадовець РНБО планував вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль". У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Сам Гладковський обурився через своє затримання та оголосив голодування.

В чому полягають злочини, в яких підозрюють Гладковського?

У Спеціалізованій прокуратурі підозрюють, що Гладковський використав своє службове становище, щоб корпорація "Богдан" отримала неправомірну вигоду. Гладковський є кінцевим власником компанії.

За даними слідчих, Гладковський включив до державного оборонного замовлення вантажні автомобілі підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317). Потім ці автомобілі закупили за гроші держбюджету за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2". Це підприємство входить до складу корпорації "Богдан". Внаслідок цієї оборудки держава зазнала збитків у понад 10,62 мільйонів гривень.

За даними екснардепа та журналіста Сергія Лещенка, машини МАЗ перебрендовували на автомобілі "Богдан" завдяки так званій збірці з допомогою викрутки.

Окрім оборудок з військовими авто, Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва. А це загалом за 3 роки – 164,5 тисячі доларів.

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