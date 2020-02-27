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      В деле Гандзюк прошли обыски: Павловскому вручили новое подозрение

      - Читати новину українською
      Павловскому вручили новое подозрение / glavcom.ua

      Правоохранители провели 10 обысков у фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Генпрокуратура и СБУ сообщили о новом подозрение 4 лицам, в том числе бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому.

      Все фигуранты подозреваются в угоне автомобилей на сумму около 5 миллионов гривен, связанного с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

      Важно: Убийство Гандзюк: подозреваемого Левина позволили экстрадировать из Болгарии в Украину

      Руководитель преступной организации – бывший помощник нардепа Игорь Павловский. Сейчас он находится под стражей. Другим подозреваемым выбрали меры пресечения 26 февраля.

      Правоохранители провели 10 обысков по вновь открывшимся обстоятельствам в производствах по факту нападения на Гандзюк и создания указанной преступной организации.

      Справка. На общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

      Что известно о причастности Павловского к убийству Гандзюк?Игорь Павловский – бывший помощник нардепа 8 созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"). Его обвиняют в сокрытии информации о нападении на Екатерину Гандзюк.

      20 января правоохранители задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управлении преступной организацией, которая "совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности". Впоследствии Игоря Павловского отправили под стражу до 4 марта.

      Кого подозревают в убийстве Гандзюк

      В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      Подозреваемые:

      • Алексей Москаленко (Левин) – подозреваемый в организации убийства, его задержали в январе 2020 года.
      • Игорь Павловский – подозреваемый в заказе убийства, находится под стражей.
      • Владислав Мангер – подозреваемый в заказе убийства, находится на свободе под залогом.

      Обратите внимание: Нападение на Гандзюк: экстрадиция предполагаемого организатора Левина может длиться годами

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Расследования Новости Украины СБУ Новости Херсона Офис генпрокурора Криминальные новости Дело Екатерины Гандзюк Новости политики
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