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      У справі Гандзюк пройшли обшуки: Павловському вручили нову підозру

      - Читать новость на русском
      Павловському вручили нову підозру / glavcom.ua

      Правоохоронці провели 10 обшуків у фігурантів справи вбивства активістки Катерини Гандзюк. Генпрокуратура та СБУ повідомили про нову підозру 4 особам, у тому числі колишньому помічнику нардепа Ігорю Павловському.

      Усі фігуранти підозрюються у викраденні автомобілів на суму близько 5 мільйонів гривень, пов'язаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

      Важливо: Вбивство Гандзюк: підозрюваного Левіна дозволили екстрадувати з Болгарії в Україну

      Керівник злоччиної організації – колишній помічник нардепа Ігор Павловський. Наразі він перебуває під вартою. Іншим підозрюваним обрали запобіжні заходи 26 лютого.

      Правоохоронці провели 10 обшуків за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Гандзюк та створення вказаної злочинної організації.

      Довідка. На громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

      Що відомо про причетність Павловського до вбивства Гандзюк?Ігор Павловський – колишній помічник нардепа 8 скликання Миколи Паламарчука (фракція "Блоку Петра Порошенка"). Його обвинувачують у приховуванні інформації про напад на Катерину Гандзюк.

      20 січня правоохоронці затримали Павловського. Йому повідомили про підозру у керування злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності". Згодом Ігоря Павловського відправили під варту до 4 березня.

      Кого підозрюють у вбивстві Гандзюк

      У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

      • координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,
      • нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,
      • причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,
      • Віктор Горбунов – 3 роки.

      Підозрювані:

      • Олексій Москаленко (Левін) – підозрюваний в організації вбивства, його затримали в січні 2020 року.
      • Ігор Павловський – підозрюваний у замовленні вбивства, перебуває під вартою.
      • Владислав Мангер – підозрюваний у замовленні вбивства, перебуває на волі під заставою.

      Зверніть увагу: Напад на Гандзюк: екстрадиція ймовірного організатора Левіна може тривати роками

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Розслідування Новини України СБУ Новини Херсона Офіс генпрокурора Кримінальні новини Справа Катерини Гандзюк Новини політики
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