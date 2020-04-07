В деле Шеремета будет результат через два месяца, – Венедиктова

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что громкие заявления в деле убийства Павла Шеремета были сделаны рано. В июне можно будет сообщить про какой-то результат.

Генпрокурор отметила, что дело об убийстве журналиста очень сложное. Следствию пригодятся два месяца, на которые Офис Генпрокурора продлил срок досудебного расследования. Сейчас делом занимается ее заместитель, об этом Венедиктова сообщила в интервью "Украинской правде".

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Я думаю, что видно конец. И эти два месяца, которые были предоставлены дополнительно. Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится он нам, не понравится. Но это уже будет результат,

– заявила Венедиктова.

На вопрос, почему подозреваемые до сих пор в СИЗО, если были убедительные доказательства их вины, Венедиктова отвечает – это надо спрашивать у ее предшественника.

Можно я сейчас скажу просто, как человек? Мне кажется, что не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорчено восприятие этого дела. Как и что оно будет – будем видеть,

– отметила Генпрокурор.

К слову, Офис генпрокурора удовлетворил просьбу следователей и продлил срок досудебного расследования по делу Шеремета до 12 июня.

Что известно о деле Павла Шеремета

Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Версия следствия – "убийство с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Сейчас есть несколько подозреваемых по делу:

Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster.

Юлия Кузьменко – волонтер и медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку.

Яна Дугарь – медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

В деле также фигурируют:

Ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча" Владислав Грищенко. Он находится под стражей по другому делу;

Военная с позывным "Пума" Инна Грищенко – жена Владислава. Находится под домашним арестом по другому делу.

Семью Грищенко задержали по подозрению в подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.