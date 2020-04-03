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      Убийство Шеремета: суд оставил подозреваемого Антоненко под стражей

      - Читати новину українською
      Андрей Антоненко / Соцсети

      Печерский райсуд оставил под стражей до 1 июня Андрея Антоненко. Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

      Заметим, что заседание проходило в закрытом режиме. Причина – карантинные мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом, передает "Громадське".

      К теме Убийство Шеремета: Апелляционный суд принял решение о фигуранте Антоненко

      Аргументы обвинения

      Во время суда прокурор Сергей Зузак отмечал:

      • риски побега,
      • давление на свидетелей и экспертов,
      • искажение вещественных доказательств,
      • тому подобное.

      Поэтому просил продлить содержание под стражей Антоненко. По его словам, еще нужно провести дополнительные следственные действия и получить результаты как минимум 20 экспертиз.

      Что говорит защита

      Адвокат Антоненко Станислав Кулик утверждает, что они не получали постановление о необходимости проведения экспертизы с применением полиграфа. Также он отметил, что никаких следственных действий пока с Антоненко не проводят.

      Он сидит там и к нему только адвокаты ходят. Было проведено экспертизу роста, которая также установила, что он имеет 180 сантиметров роста, я там присутствовал. Сейчас же они ссылаются только на получение выводов каких экспертиз,
      – отметил юрист.

      Обратите внимание! Прокурор пояснил, что по выводам другой экспертизы рост совпадает, а вывод еще одной, 2020 года, указал, что установить рост человека во время ходьбы – невозможно.

      Сам Антоненко отмечает, что не имеет отношения к этому преступлению и просил освободить его из-под стражи.

      К слову, ранее суд принял решение о других подозреваемых в этом деле:

      Юлии Кузьменко – оставил под стражей до 30 мая;

      Яны Дугарь – продолжил ночной домашний арест до 31 мая, одновременно ей разрешили передвигаться не только по поселку, где она проживает, а по целому району.

      К теме Прокуратура продлила сроки расследования дела Шеремета: что известно

      Убийство Павла Шеремета: информация о подозреваемых

      Автомобиль с Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Следствие после нескольких лет расследования дела отбросило все версии преступления.

      Что известно о подозреваемых в организации преступления

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster.

      В деле также фигурируют, но не получили официальных подозрений:

      • Ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча" Владислав Грищенко. Он находится под стражей по другому делу.
      • Военная с позывным "Пума" Инна Грищенко – жена Владислава. Находится под домашним арестом по другому делу.

      Семью Грищенко задержали по подозрению в подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.

      Как полиция задерживала подозреваемых по делу Шеремета: видео 24 канала

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Антоненко Riffmaster Судьи Убийство Павла Шеремета
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