Вбивство Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою

Печерський райсуд залишив під вартою до 1 червня Андрія Антоненка. Його підозрюють у організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

Зауважимо, що засідання проходило у закритому режимі. Причина – карантинні заходи в межах боротьби з коронавірусом, передає "Громадське".

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Аргументи обвинувачення

Під час суду прокурор Сергій Зузак наголошував на:

ризиках втечі,

тиску на свідків і експертів,

спотворення речових доказів,

тощо.

Тому просив продовжити тримання під вартою Антоненка. За його словами, ще потрібно провести додаткові слідчі дії та отримати результати щонайменше 20 експертиз.

Що каже захист

Адвокат Антоненка Станіслав Кулик переконує, що вони не отримували постанову про необхідність проведення експертизи із застосуванням поліграфу. Також він зазначив, що жодних слідчих дій наразі з Антоненком не проводять.

Він сидить собі там і до нього лише адвокати ходять. Було проведено експертизутзросту, яка також встановила, що він має 180 сантиметрів зросту, я там був присутнім. Зараз же вони посилаються лише на отримання висновків якихось експертиз,

— зауважив юрист.

Зверніть увагу! Прокурор пояснив, що за висновками іншої експертизи зріст збігається, а висновок ще однієї, за 2020 рік, вказав, що встановити зріст людини під час ходьби — неможливо.

Сам Антоненко наголошує, що не має стосунку до цього злочину і просив звільнити його з-під варти.

Підозрюваний Андрій Антоненко про свою непричетність до вбивства Павла Шеремета pic.twitter.com/dXLJQg4U6I — hromadske (@HromadskeUA) February 20, 2020

До слова, раніше суд ухвалив рішення щодо інших підозрбваних у ції справі:

Юлії Кузьменко – залишив під вартою до 30 травня;

Яни Дугарь – продовжив нічний домашній арешт до 31 травня, водночас їй дозволили пересуватися не лише селищем, де вона проживає, а цілим районом.

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Вбивство Павло Шеремета: інформація про підозрюваних

Автомобіль із Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину.

Що відомо про підозрюваних у організації злочину

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

– бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку.

– волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster.

У справі також фігурують, але не отримали офіційних підозр:

Ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча " Владислав Грищенко . Він перебуває під вартою в іншій справі.

. Він перебуває під вартою в іншій справі. Військова з позивним "Пума" Інна Грищенко – дружина Владислава. Перебуває під домашнім арештом в іншій справі.

Сім’ю Грищенків затримали через підозру в підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

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