У справі Шеремета буде результат через два місяці, – Венедіктова

Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що гучні заяви у справі вбивства Павла Шеремета були зроблені зарано. У червні можна буде повідомити про якийсь результат.

Генпрокурор зазначила, що справа про вбивство журналіста дуже складна. Слідству стануть у нагоді два місяці, на які Офіс Генпрокурора продовжив термін досудового розслідування. Зараз справою займається її заступник, про це Венедіктова повідомила в інтерв'ю "Українській правді".

До теми Вбивство Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою

Я думаю, що видно кінець. І оці два місяці, які були надані додатково. Я вважаю, що через два місяці ми побачимо якийсь результат. Сподобається він нам, чи не сподобається. Але це вже буде результат,

– заявила Венедіктова.

На питання, чому підозрювані досі у СІЗО, якщо були переконливі докази їхньої вини, Венедіктова відповідає – це треба питати у її попередника.

Можна я зараз скажу просто, як людина? Мені здається, що не треба було робити такого гучного брифінгу до тих пір, поки реально справа не вийшла із суду. Тому у громадянського суспільства зіпсоване сприйняття цієї справи. Як і що воно буде – будемо бачити,

– зазначила Генпрокурор.

До слова, Офіс генпрокурора задовольнив прохання слідчих і продовжив термін досудового розслідування у справі Шеремета до 12 червня.

Що відомо про справу Павла Шеремета

Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці. Версія слідства – "вбивство з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".



Наразі є кілька підозрюваних у справі:

Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster.

Юлія Кузьменко – волонтерка і медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку.

Яна Дугарь – медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

У справі також фігурують:

ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча" Владислав Грищенко. Він перебуває під вартою в іншій справі;

військова з позивним "Пума" Інна Грищенко – дружина Владислава. Перебуває під домашнім арештом в іншій справі.

Сім’ю Грищенків затримали через підозру в підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.