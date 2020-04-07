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      У справі Шеремета буде результат через два місяці, – Венедіктова

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      Венедіктова вважає, що у справі Шеремета гучні заяви були зарано / Liga.net

      Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що гучні заяви у справі вбивства Павла Шеремета були зроблені зарано. У червні можна буде повідомити про якийсь результат.

      Генпрокурор зазначила, що справа про вбивство журналіста дуже складна. Слідству стануть у нагоді два місяці, на які Офіс Генпрокурора продовжив термін досудового розслідування. Зараз справою займається її заступник, про це Венедіктова повідомила в інтерв'ю "Українській правді".

      До теми Вбивство Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою

      Я думаю, що видно кінець. І оці два місяці, які були надані додатково. Я вважаю, що через два місяці ми побачимо якийсь результат. Сподобається він нам, чи не сподобається. Але це вже буде результат,
      – заявила Венедіктова.

      На питання, чому підозрювані досі у СІЗО, якщо були переконливі докази їхньої вини, Венедіктова відповідає – це треба питати у її попередника.

      Можна я зараз скажу просто, як людина? Мені здається, що не треба було робити такого гучного брифінгу до тих пір, поки реально справа не вийшла із суду. Тому у громадянського суспільства зіпсоване сприйняття цієї справи. Як і що воно буде – будемо бачити,
      – зазначила Генпрокурор.

      До слова, Офіс генпрокурора задовольнив прохання слідчих і продовжив термін досудового розслідування у справі Шеремета до 12 червня.

      Що відомо про справу Павла Шеремета

      Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці. Версія слідства – "вбивство з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Наразі є кілька підозрюваних у справі:

      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster.
      • Юлія Кузьменко – волонтерка і медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку.
      • Яна Дугарь – медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

      У справі також фігурують:

      • ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча" Владислав Грищенко. Він перебуває під вартою в іншій справі;
      • військова з позивним "Пума" Інна Грищенко – дружина Владислава. Перебуває під домашнім арештом в іншій справі.

      Сім’ю Грищенків затримали через підозру в підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова Розслідування Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета
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