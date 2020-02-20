В деле затонувшего танкера Delfi объявили первое подозрение: кому и за что

Авария танкера Delfi произошла еще 23 ноября 2019 года. Через три месяца после происшествия прокуратура выдвинула первое подозрение. А между тем сам затонувший танкер до сих пор остается у берегов Одессы.

Капитан судна нарушил правила управления танкером и подверг экипаж опасности, сообщают в пресс-службе прокуратуры Одесской области. Также он нарушил требование международного свидетельства о минимальном составе экипажа и вышел в море с командой из трех вместо пяти человек.

К слову: Затонувший танкер Delfi может пролежать возле Одессы до конца лета

Что установила прокуратура

Танкер сорвался с якоря и дрейфуя сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин". Капитан, несмотря на потерю одного из якорей, нерабочее состояние главных двигателей судна, отсутствие топлива и предупреждения об ухудшении погодных условий, настойчиво отказался от помощи.

Когда судно наконец зашло, превышение содержания нефтепродуктов возле места аварии было в 157 раз больше нормы. Позже ситуацию удалось урегулировать.

Однако в поле зрения прокуратуры попал не только капитан. Ведомство открыло уголовное дело по халатности пограничников.

По результатам следствия прокуроры начали уголовное производство по факту возможного нарушения уставных правил несения пограничной службы должностными лицами Государственной пограничной службы Украины,

– добавили в прокуратуре.

Отмечается, что пограничники, несмотря на установление технической неисправности судна во время его осмотра и серьезных нарушений в документации, не приняли мер для задержания танкера и его конвоирования до ближайшего порта.

Между тем сам танкер "Делфи" до сих пор остается на месте аварии. Только на охранников судна нужно ежемесячно выделять около 64 тысяч гривен.



Танкер до сих пор лежит вблизи берега Одессы / фото: Odessa.online

Авария танкера "Делфи": главное

21 ноября из-за сильного ветра в Черном море у берегов Одессы сорвало с якоря танкер "Делфи" под флагом Молдовы.

Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать танкер.

Спасательной операции мешали также мощный ураган и волны высотой в 2-3 метра. На следующий день членов экипажа все же удалось спасти, обошлось без жертв.

СМИ сообщали, что судно работало в море как нелегальная заправочная станция. Именно поэтому в самом начале аварии предполагали, что владелец может отказаться от танкера и просто оставить его на произвол судьбы посреди пляжа.

До 1 апреля 2020 года владелец танкера имеет право самостоятельно забрать его с места аварии. Если этого не произойдет, демонтажем займется Администрация морских портов Украины.

Сейчас танкер лежит у берега, вероятнее всего, его уберут только после лета.

Местные власти планируют на лето закрыть пляж, чтобы обезопасить отдыхающих.

Где именно затонул танкер Delfi