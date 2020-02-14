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      В День святого Валентина политики трогательно поздравили своих любимых

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      Политики поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина / Иллюстративное фото, shutterstock.com

      14 февраля влюбленные пары по всему миру отмечают самый романтичный праздник в году - День Валентина. Присоединились к празднованию и украинские политики, которые трогательно поздравляют свои "половинки" и признаются им в любви.

      Президент Украины Владимир Зеленский и действующие министры пока воздерживаются от приветствий своих любимых в соцсетях. Однако бывшие руководители государства не обошли вниманием праздник и публикуют в сети трогательные фотографии с женами.

      Интересно: Как провести День святого Валентина с любимым человеком: 15 оригинальных и романтических идей

      Пятый президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко опубликовал милое фото с женой Мариной. Политик добавил, что она является любовью всей его жизни.

      "Ловлю каждое твое слово, каждый твой взгляд. Не устаю признаваться тебе в любви. Марина, ты – любовь всей моей жизни", – написал Порошенко.

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также присоединилась к поздравлениям с Днем Валентина, однако фото с мужем не публиковала. Она отметила, что некоторые украинцы критикуют празднование этого дня, потому что это не "наша традиция и не наш праздник". Однако по мнению политика, день влюбленных стоит отмечать – чем больше хороших, положительных дат – тем лучше.

      "Кто-то получает сегодня подарок, кого-то обнимут, скажут теплые, отзывчивые слова. Кто-то влюбится... Это – великолепно! Это именно то, что нужно нам сегодня, в эти непростые времена. С праздником всех! Больше любви, больше счастья, больше радости!", – написала Тимошенко.

      К теме: День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля

      Бывший премьер-министр Владимир Гройсман опубликовал в фейсбуке фотографии с женой Еленой и лаконично подписал их: "Люблю".

       

      Лидер национального движения "Дия", бывший народный депутат Дмитрий Ярош опубликовал фото с женой Ольгой, которое впервые опубликовал 5 лет назад. Фотография сделана в больнице Мечникова в Днепре, где Ярош лечился после ранения.

       

      Заметим, что в Православной церкви Украины отмечают, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традициях, однако в разные даты. Так, католики вспоминают его 14 февраля, а православные – 12-го августа. Поэтому Церковь призывает украинцев отмечать День Валентина летом, а истинной любви посвящать каждый день, а не только один раз в году 14 февраля, когда дарят символические материальные подарки.

       

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики День Валентина Традиции Юлия Тимошенко - новости Дмитрий Ярош Владимир Гройсман Петр Порошенко
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