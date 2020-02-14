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      У День святого Валентина політики зворушливо привітали своїх коханих

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      Політики вітають своїх коханих з Днем святого Валентина / Ілюстративне фото, shutterstock.com

      14 лютого закохані пари по усьому світу відзначають найромантичніше свято у році – День Валентина. Долучилися до святкувань і українські політики, які зворушливо вітають своїх "половинок" та зізнаються їм у коханні.

      Президент України Володимир Зеленський та чинні міністри поки утримуються від вітань своїх коханих у соцмережах. Проте колишні очільники держави не оминули увагою свято і публікують в мережі зворушливі світлини з дружинами.

      Цікаво: Як провести День святого Валентина з коханою людиною: 15 оригінальних та романтичних ідей

      П'ятий президент і лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко опублікував миле фото з дружиною Мариною. Політик додав, що вона є любов'ю усього його життя.

      "Ловлю кожне твоє слово, кожен твій погляд. Не втомлююсь освідчуватися тобі в коханні. Марино, ти – любов усього мого життя", – написав Порошенко.

      Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко також приєдналася до вітань з Днем Валентина, проте фото з чоловіком не публікувала. Вона зауважила, що дехто з українців критикує святкування цього дня, бо це не "наша традиція і не наше свято". Проте на думку політикині, день закоханих варто відзначати – чим більше хороших, позитивних дат – то краще.

      "Хтось отримує сьогодні подарунок, когось обіймуть, скажуть теплі, чуйні слова. Хтось закохається… Це – чудово! Це саме те, що потрібно нам сьогодні, в ці непрості часи. Зі святом всіх! Більше кохання, більше щастя, більше радості!", – написала Тимошенко.

      До теми: День святого Валентина: історія виникнення свята 14 лютого

      Колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман опублікував у фейсбуці світлини з дружиною Оленою і лаконічно підписав їх: "Люблю".

       

      Лідер національного руху "ДІЯ", колишній народний депутат Дмитро Ярош поширив фото з дружиною Ольгою, яке вперше опублікував 5 років тому. Світлина зроблена у лікарні Мечнікова в Дніпрі, де Ярош лікувався після поранення.

       

      Зауважимо, у Православній церкві України наголошують, що пам'ять святого Валентина відзначається і в католицькій, і в православній традиціях, однак у різні дати. Так, католики згадують його 14 лютого, а православні – 12-го серпня. Тож Церква закликає українців відзначати День Валентина влітку, а правдивій любові присвячувати кожен день, а не лише один раз в році 14 лютого, коли дарують символічні матеріальні подарунки.

       

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини політики Новини України День Валентина Традиції Юлія Тимошенко - новини Дмитро Ярош Володимир Гройсман Петро Порошенко
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