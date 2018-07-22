В детском саду в Одессе одновременно отравилось 50 детей

Около 50 детей отравились в детском саду №135 на улице Черняховского в Одессе. Как заявили родители малышей, руководство детского учреждения пыталось скрыть этот инцидент.

Об этом говорится на сайте odessa.online.

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К тому же, сотрудники заведения не сообщали о симптомах заболевания до тех пор, пока уже вечером родители не пришли забирать детей.



У всех малышей была тошнота, боль в животе и диарея. Но в инфекционную больницу никого не госпитализировали. Сейчас дети идут на поправку, а по словам их родителей, причиной отравления стало некачественное питание.



Также родители в мессенджере Viber в общей группе начали обсуждать симптомы и причины отравления детей.

Напомним, 17 июля в лагере "Ястребок" Донецкой отравился 91 человек, из которых 76 – дети. Позже у части детей, отравившихся в лагере, обнаружили острую дизентерию.