В Днепре неизвестные из пневматики обстреляли троллейбусы: фото

24 октября в Днепре из пневматического пистолета расстреляли троллейбусы №16 и №21. Водитель одного из общественных транспортов сразу остановил движение и вызвал полицию. Однако среди пассажиров и местного населения поднялась паника.

Об этом говорится на сайте "Днепровская Панорама".

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Происшествие произошло утром в 11:30 в районе остановки "Университет", куда ехал троллейбус № 16. Неизвестные расстреляли его из пневматического оружия. В результате очень разбиты венка, пострадавших нет.



В Днепре обстреляли троллейбусы

Об инциденте сразу же сообщили в полицию. Через 10 минут на этом же участке из пневматики расстреляли новый троллейбус № 21, который направлялся в сторону Сокола. Правоохранители остановили движение в обе стороны проспекта Гагарина и сразу окружили ботсад и весь район Казакова.



Неизвестные обстреляли троллейбусы

Пресс-офицер патрульной полиции в Днепре Павел Карманов заявил, что по данному случаю дать комментарий они пока не могут. Следствие ведется, на месте работает следственно-оперативная группа.



Обстрел троллейбусов в Днепре