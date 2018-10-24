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      В Днепре неизвестные из пневматики обстреляли троллейбусы: фото

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      24 октября в Днепре из пневматического пистолета расстреляли троллейбусы №16 и №21. Водитель одного из общественных транспортов сразу остановил движение и вызвал полицию. Однако среди пассажиров и местного населения поднялась паника.

      Об этом говорится на сайте "Днепровская Панорама".

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      Происшествие произошло утром в 11:30 в районе остановки "Университет", куда ехал троллейбус № 16. Неизвестные расстреляли его из пневматического оружия. В результате очень разбиты венка, пострадавших нет.

      В Дніпрі обстріляли тролейбуси
      В Днепре обстреляли троллейбусы

      Об инциденте сразу же сообщили в полицию. Через 10 минут на этом же участке из пневматики расстреляли новый троллейбус № 21, который направлялся в сторону Сокола. Правоохранители остановили движение в обе стороны проспекта Гагарина и сразу окружили ботсад и весь район Казакова.

      Невідомі обстріляли тролейбуси
      Неизвестные обстреляли троллейбусы

      Пресс-офицер патрульной полиции в Днепре Павел Карманов заявил, что по данному случаю дать комментарий они пока не могут. Следствие ведется, на месте работает следственно-оперативная группа.

      Обстріл тролейбусів у Дніпрі
      Обстрел троллейбусов в Днепре

      Теги: Новости Украины Оружие Новости Днепра Транспорт
      Источник: 24 канал
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