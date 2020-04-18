В Днепре неизвестные облили кислотой около 20 авто: фото

Злоумышленники в Днепре облили кислотой примерно 20 автомобилей. Пострадал транспорт жителей улиц Шодуаровской, Савкина и Малиновского.

О досадном инциденте в Днепре сообщает "Информатор".

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Неприятный сюрприз ждал жителей улиц Шодуаровской, Савкина – там неизвестные повредили 12 авто,

– говорится в сообщении.

Позже такую же проблему обнаружили водители на улице Малиновского.



Неизвестные в Днепре облили 20 авто кислотой / Фото "Информатора"

Владельцы поврежденных автомобилей обратились к правоохранителям. Об этом сообщила инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

По ее словам, в полицию позвонил один из потерпевших – владелец автомобиля Toyota. Именно он рассказал, что хулиганы облили кислотой примерно 20 автомобилей. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

Маршрут злоумышленников: карта "Информатора"