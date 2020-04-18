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      В Днепре неизвестные облили кислотой около 20 авто: фото

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      В Днепре злоумышленники облили кислотой 20 авто / dp.informator.ua

      Злоумышленники в Днепре облили кислотой примерно 20 автомобилей. Пострадал транспорт жителей улиц Шодуаровской, Савкина и Малиновского.

      О досадном инциденте в Днепре сообщает "Информатор".

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      Неприятный сюрприз ждал жителей улиц Шодуаровской, Савкина – там неизвестные повредили 12 авто,
      – говорится в сообщении.

      Позже такую же проблему обнаружили водители на улице Малиновского.


      Неизвестные в Днепре облили 20 авто кислотой / Фото "Информатора"

      Владельцы поврежденных автомобилей обратились к правоохранителям. Об этом сообщила инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

      По ее словам, в полицию позвонил один из потерпевших – владелец автомобиля Toyota. Именно он рассказал, что хулиганы облили кислотой примерно 20 автомобилей. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа.

      Маршрут злоумышленников: карта "Информатора"

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Днепра Транспорт
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