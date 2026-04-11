Значительного ветра не ожидается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Выпадет ли сильный снег в апреле в Украине: синоптик дал четкий ответ

Какая будет погода в Украине 12 апреля?

В воскресенье, 12 апреля, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами, а днем уже по всей территории пройдут небольшие дожди. В северных областях ночью и утром возможен туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, однако на поверхности почвы, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях – и в воздухе – ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до 5 – 10 градусов тепла, а на юге и востоке – до +14.

Какую погода на Пасху стоит ожидать в столице?

На Киевщине и в столице также будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром по области возможен туман.

В Киевской области ночью прогнозируют заморозки от 0 до -3 градусов, днем температура поднимется до 5 – 10 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от 0 до -2 градусов, днем – 7 – 9 градусов тепла.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в новом сервисе 24 Канала.

Какой будет погода в крупных городах Украины?

Киев +7...+9;

Ужгород +7...+9;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +7...+9;

Хмельницкий +7...+9;

Луцк +9...+11;

Ровно +7...+9;

Житомир +7...+9;

Винница +9...+11;

Одесса +11...+13;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +9...+11;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +7...+9;

Сумы +7...+9;

Полтава +7...+9;

Днепр +9...+11;

Запорожье +11...+13;

Донецк +11...+13;

Луганск +12...+14;

Харьков +11...+13.



Погода в Украине 12 апреля / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит для 24 Канала рассказал, что в части областей может пройти мокрый снег. Однако, значительных снегопадов не ожидается.

Какой будет погода в ближайшее время?