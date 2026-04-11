Значительного ветра не ожидается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода в Украине 12 апреля?
В воскресенье, 12 апреля, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами, а днем уже по всей территории пройдут небольшие дожди. В северных областях ночью и утром возможен туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, однако на поверхности почвы, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях – и в воздухе – ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до 5 – 10 градусов тепла, а на юге и востоке – до +14.
Какую погода на Пасху стоит ожидать в столице?
На Киевщине и в столице также будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром по области возможен туман.
В Киевской области ночью прогнозируют заморозки от 0 до -3 градусов, днем температура поднимется до 5 – 10 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от 0 до -2 градусов, днем – 7 – 9 градусов тепла.
Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в новом сервисе 24 Канала.
Какой будет погода в крупных городах Украины?
- Киев +7...+9;
- Ужгород +7...+9;
- Львов +7...+9;
- Ивано-Франковск +7...+9;
- Тернополь +7...+9;
- Черновцы +7...+9;
- Хмельницкий +7...+9;
- Луцк +9...+11;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +7...+9;
- Винница +9...+11;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +9...+11;
- Черкассы +7...+9;
- Чернигов +7...+9;
- Сумы +7...+9;
- Полтава +7...+9;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +12...+14;
- Харьков +11...+13.
Погода в Украине 12 апреля / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание! Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит для 24 Канала рассказал, что в части областей может пройти мокрый снег. Однако, значительных снегопадов не ожидается.
Какой будет погода в ближайшее время?
На выходных в Украине прогнозируется прохладная и облачная погода с возможными дождями и мокрым снегом в Карпатах. Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от -2 до +16 градусов, с ночными заморозками в некоторых областях.
Иван Семилит в комментарии 24 Каналу рассказал, что грозы в Украине в ближайшее время маловероятны. Это явление сложно спрогнозировать из-за прохладной погоды.