Значного вітру не очікується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також Чи випаде сильний сніг у квітні в Україні: синоптик дав чітку відповідь

Яка буде погода в Україні 12 квітня?

У неділю, 12 квітня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями, а вдень уже по всій території пройдуть невеликі дощі. У північних областях вночі та вранці можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, однак на поверхні ґрунту, а в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях – і в повітрі – очікуються заморозки від 0 до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до 5 – 10 градусів тепла, а на півдні та сході – до +14.

Яку погода на Великдень варто очікувати в столиці?

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Уночі та вранці по області можливий туман.

У Київській області вночі прогнозують заморозки від 0 до -3 градусів, вдень температура підніметься до 5 – 10 градусів тепла. У Києві вночі очікується від 0 до -2 градусів, вдень – 7 – 9 градусів тепла.

Якою буде погода у великих містах України?

Київ +7...+9;

Ужгород +7...+9;

Львів +7...+9;

Івано-Франківськ +7...+9;

Тернопіль +7...+9;

Чернівці +7...+9;

Хмельницький +7...+9;

Луцьк +9...+11;

Рівне +7...+9;

Житомир +7...+9;

Вінниця +9...+11;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +9...+11;

Черкаси +7...+9;

Чернігів +7...+9;

Суми +7...+9;

Полтава +7...+9;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +12...+14;

Харків +11...+13.



Погода в Україні 12 квітня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт для 24 Каналу розповів, що у частині областей може пройти мокрий сніг. Проте, значних снігопадів не очікується.

Якою буде погода найближчим часом?