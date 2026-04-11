Значного вітру не очікується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яка буде погода в Україні 12 квітня?
У неділю, 12 квітня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями, а вдень уже по всій території пройдуть невеликі дощі. У північних областях вночі та вранці можливий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, однак на поверхні ґрунту, а в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях – і в повітрі – очікуються заморозки від 0 до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до 5 – 10 градусів тепла, а на півдні та сході – до +14.
Яку погода на Великдень варто очікувати в столиці?
На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Уночі та вранці по області можливий туман.
У Київській області вночі прогнозують заморозки від 0 до -3 градусів, вдень температура підніметься до 5 – 10 градусів тепла. У Києві вночі очікується від 0 до -2 градусів, вдень – 7 – 9 градусів тепла.
Якою буде погода у великих містах України?
- Київ +7...+9;
- Ужгород +7...+9;
- Львів +7...+9;
- Івано-Франківськ +7...+9;
- Тернопіль +7...+9;
- Чернівці +7...+9;
- Хмельницький +7...+9;
- Луцьк +9...+11;
- Рівне +7...+9;
- Житомир +7...+9;
- Вінниця +9...+11;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +11...+13;
- Кропивницький +9...+11;
- Черкаси +7...+9;
- Чернігів +7...+9;
- Суми +7...+9;
- Полтава +7...+9;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +11...+13;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +12...+14;
- Харків +11...+13.
Погода в Україні 12 квітня / Карта Укргідрометцентру
Зверніть увагу! Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт для 24 Каналу розповів, що у частині областей може пройти мокрий сніг. Проте, значних снігопадів не очікується.
Якою буде погода найближчим часом?
На вихідних в Україні прогнозується прохолодна та хмарна погода з можливими дощами та мокрим снігом у Карпатах. Температура повітря в різних регіонах коливатиметься від -2 до +16 градусів, з нічними заморозками у деяких областях.
Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу розповів, що грози в Україні найближчим часом малоймовірні. Це явище складно спрогнозувати через прохолодну погоду.