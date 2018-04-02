В Днепре сотни краснокнижных животных выбросили с 16 этажа: жуткие фото (18+)

В Днепре на улице Коробова, 8 несколько сотен летучих мышей, занесенных в Красную книгу, выбросили из многоэтажки. Животные погибли.

Об этом сообщила волонтер Людмила Шпитун на своей странице в Facebook.

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По ее словам, летучих мышей, которые находились в анабиозе (спячке), выбросили с 16 этажа жилого дома. Неизвестный обнаружил их укрытие и выбросил вниз.

В течение целого дня тела животных лежали под домом, пока их не забрали волонтеры.

"Среди этой горы трупов, которые разбились об асфальт и были раскатанные машинами, волонтерами была обнаружена одна живая летучая мышка! Мы связались с центром "спасения летучих мышей". Летучая мышь, которая выжила, будет отправлена им в Харьков, а трупики также собраны и будут отправлены на экспертизу", – написала волонтер.