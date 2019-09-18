В Днепре за младенцем ухаживала собака, пока мать в очередной раз пила
В Днепре женщина забыла о новорожденной девочке, постоянно распивая алкогольные напитки и превратив квартиру в сарай. Неравнодушный родственник не смог с этим мириться и вызвал полицию.
16 сентября в полицию обратился неравнодушный родственник одинокой женщины, и сообщил о том, что волнуется за здоровье ее ребенка, сообщает Информатор.
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Мужчина не знал, как правильно поступить в этой ситуации, поэтому попросил помощи у правоохранителей.
Когда патрульные приехали на место происшествия, они увидели комнаты, которые были больше похожи на заброшенные, чем на жилые. Дома был беспорядок, на полу лежали окурки, шелуха от семечек и разнообразный хлам.
Младенец, укутанный в грязную одежду, лежал на кровати рядом с собакой. Рядом с ними сидела пьяная мать.
Инспекторы сразу вызвали врачей, которые осмотрели ребенка.
В дальнейшем судьбой семьи будут заниматься инспекторы ювенальной превенции и сотрудники социальной службы.
В Днепре женщина воспитывала младенца в антисанитарии
Пол квартиры был устлан мусором