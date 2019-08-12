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      В Донецке экологическая катастрофа: массово гибнет рыба – фото

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      В реке Кальмиус массово гибнет рыба
      В реке Кальмиус массово гибнет рыба / Фото из социальных сетей

      В реке Кальмиус массово гибнет рыба. Жители оккупированного Донецка в соцсетях жалуются на экологическую катастрофу.

      Река сильно загрязнена нефтепродуктами, сообщает 24 канал в Telegram. В реке Кальмиус в десятки раз превышено содержание кишечной палочки.

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      Пока неизвестно, планируют ли оккупанты решать эту проблему. В "министерстве здравоохранения ДНР" заявили об органическом загрязнении воды Нижне-Кальмиусского водохранилища, пишут "Новости Донбасса".

      донецьк екологічна катастрофа загинула риба окупанти річка кальміус
      Из-за экологической катастрофы в Донецке погибла рыба / Фото из социальных сетей

      По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа 2019 года воды Нижне-Кальмиусского водохранилища имели в 5 раз превышенное содержание марганца, в 3 раза – фенола, в 2,5 раза – нефтепродуктов.

      Важно! Индекс кишечной палочки в реке составляет 7 000 000 в 1 дециметре кубическом при норме не более 5 000.

      Причины загрязнения пока неизвестны. Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа.

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      Теги: Новости Украины Экология Война на Донбассе Украина – Россия Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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