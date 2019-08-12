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      У Донецьку екологічна катастрофа: масово гине риба – фото

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      У річці Кальміус масово гине риба
      У річці Кальміус масово гине риба / Фото з соціальних мереж

      У річці Кальміус масово гине риба. Жителі окупованого Донецька у соцмережах скаржаться на екологічну катастрофу.

      Річка сильно забруднена нафтопродуктами, повідомляє 24 канал у Telegram. У річці Кальміус у десятки разів перевищено вміст кишкової паличики.

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      Наразі невідомо, чи планують окупанти вирішувати цю проблему. У "міністерстві охорони здоров’я ДНР" заявили про органічне забруднення води Нижньо-Кальміуського водосховища, пишуть "Новости Донбасса".

      донецьк екологічна катастрофа загинула риба окупанти річка кальміус
      Через екологічну катастрофу у Донецьку загинула риба/ Фото з соціальних мереж

      За результатами санітарно-хімічних і мікробіологічних досліджень від 8-9 серпня 2019 року води Нижньо-Кальміуського водосховища мали у в 5 разів перевищений вміст марганцю, в 3 рази – фенолу, у 2,5 раза – нафтопродуктів.

      Важливо! Індекс кишкової палички у річці становить 7 000 000 в 1 дециметрі кубічному при нормі не більше 5 000.

      Причини забруднення наразі невідомі. Наступний відбір проб води водоймища запланований на 12 серпня.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Україна – Росія Екологія
      Джерело: 24 канал
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