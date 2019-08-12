У Донецьку екологічна катастрофа: масово гине риба – фото

У річці Кальміус масово гине риба. Жителі окупованого Донецька у соцмережах скаржаться на екологічну катастрофу.

Річка сильно забруднена нафтопродуктами, повідомляє 24 канал у Telegram. У річці Кальміус у десятки разів перевищено вміст кишкової паличики.

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Наразі невідомо, чи планують окупанти вирішувати цю проблему. У "міністерстві охорони здоров’я ДНР" заявили про органічне забруднення води Нижньо-Кальміуського водосховища, пишуть "Новости Донбасса".



Через екологічну катастрофу у Донецьку загинула риба/ Фото з соціальних мереж

За результатами санітарно-хімічних і мікробіологічних досліджень від 8-9 серпня 2019 року води Нижньо-Кальміуського водосховища мали у в 5 разів перевищений вміст марганцю, в 3 рази – фенолу, у 2,5 раза – нафтопродуктів.

Важливо! Індекс кишкової палички у річці становить 7 000 000 в 1 дециметрі кубічному при нормі не більше 5 000.

Причини забруднення наразі невідомі. Наступний відбір проб води водоймища запланований на 12 серпня.

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