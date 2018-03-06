В Донецкой области произошел прорыв водопровода: часть ОРДО без воды
В Донецкой области произошел прорыв водопровода Новотроицк-Докучаевск. Из-за аварии без воды осталась часть ОРДО.
Об этом сообщило на своей странице в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
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"Водоснабжение в н.п. Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселках (НКТ) отсутствует. Ремонтные работы запланированы на сегодня, 18:00", — говорится в сообщении.
Отмечается, что объекты газо и электроснабжения Донецкой области работают в штатном режиме.
Источник: 24 Канал
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