В Донецкой области произошел прорыв водопровода: часть ОРДО без воды

В Донецкой области произошел прорыв водопровода Новотроицк-Докучаевск. Из-за аварии без воды осталась часть ОРДО.

Об этом сообщило на своей странице в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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"Водоснабжение в н.п. Докучаевск, Еленовка и близлежащих поселках (НКТ) отсутствует. Ремонтные работы запланированы на сегодня, 18:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объекты газо и электроснабжения Донецкой области работают в штатном режиме.