В Донецькій області стався прорив водопроводу: частина ОРДО без води

В Донецькій області стався прорив водопроводу Новотроїцьке–Докучаєвськ. Через аварію без води лишилася частина ОРДО.

Про це повідомило на своїй сторінці у Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

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"Водопостачання у н.п. Докучаєвськ, Єлєновка та прилеглі селища (НКТ) відсутнє. Ремонтні роботи заплановані на сьогодні, до 18:00", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об'єкти газо та електропостачання Донецької області працюють у штатному режимі.