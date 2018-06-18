В Донецкой области возобновил работу пункт пропуска "Майорское"
Пункт пропуска "Майорское" на Донетчине возобновил работу. Он снова работает в штатном режиме.
Закрыли его в субботу, 16 июня, из-за приостановления пропуска с оккупированных районов.
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Оккупанты закрывали на реконструкцию свой пункт в Горловке.
По сообщениям сепаратистских СМИ, за выходные на пункте пропуска установили крытый коридор для пешего пересечения. Кроме того, там появились три полосы для легковых авто, грузовиков и автобусов.
Источник: 24 канал
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