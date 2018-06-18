На Донеччині відновив роботу пункт пропуску "Майорське"
Пункт пропуску "Майорське", що на Донеччині, відновив роботу. Він знову працює у штатному режимі.
Закрили його у суботу, 16 червня, через призупиненням пропуску з окупованих районів.
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Окупанти закривали на реконструкцію свій пункт у Горлівці.
За повідомленнями сепаратистських ЗМІ, за вихідні на пункті пропуску встановили критий коридор для пішого перетину. Крім того, там з'явилися три смуги для легкових авто, вантажівок та автобусів.
Джерело: 24 канал
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