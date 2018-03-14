В ДТП на Буковине погибли четыре пожилых женщин

Трагическое автопроисшествие произошло сегодня, 14 февраля, на трассе в селе Новый Киселив, что в Черновицкой области. В результате столкновения автомобилей 4 женщины погибли на месте, еще одна потерпевшая в настоящее время находится в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Произошло столкновение грузового автомобиля "МАН" и легкового "Хюндай Элантра". По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пытался совершить разворот с правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду", – рассказывают в полиции.

На момент аварии в легковом автомобиле находились пятеро женщин, в возрасте от 58 до 70 лет. В результате столкновения трое из них, в том числе и водитель авто, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая умерла в карете "скорой" по дороге в больницу. С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали 70-летнюю пассажирку легковушки.

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В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства указанного дорожно-транспортного происшествия и призывает водителей быть осторожными за рулем и соблюдать Правила дорожного движения.