У ДТП на Буковині загинуло четверо літніх жінок

Трагічна автопригода сталася сьогодні, 14 лютого, на трасі у селі Новий Киселів, що у Чернівецькій області. Внаслідок зіткнення автомобілів 4 жінок загинули на місці, ще одна потерпіла на даний час знаходиться в лікарні.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Сталося зіткнення вантажного автомобіля "МАН" і легкового "Хюндай Елантра". За попередньою інформацією, 58-річна жінка-водій легковика намагалася здійснити розворот з правого ряду. Не врахувавши дорожньої обстановки, вона допустила зіткнення з вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку в лівому ряду", – розповідають у поліції.

На момент аварії в легковому автомобілі знаходилися п'ятеро жінок, віком від 58 до 70 років. Внаслідок зіткнення троє з них, в тому числі і водій авто, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Ще одна потерпіла померла в кареті "швидкої" по дорозі до лікарні. Зі струсом головного мозку та переломом кісток носа медики госпіталізували 70-річну пасажирку легковика.

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На даний час поліція встановлює всі обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди та закликає водіїв бути обережними за кермом і дотримуватись Правил дорожнього руху.