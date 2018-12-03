В ДТП под Краковом пострадало много украинцев: фото

В Польше в результате столкновения двух автомобилей в местности Кшешовице (Krzeszowicе) вблизи Кракова пострадали 8 граждан Украины.

Об этом сообщает Wyborcza.pl.

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ДТП случилось около 4:53 по местному времени. Известно, что один из автомобилей пассажирский, а другой – фургон. Правоохранители отмечают, что фургон двигался со стороны города Кшешовице, что вблизи Кракова. Легковушка с пассажирами ехала со стороны Кракова. Водитель легковушки потерял управление и врезался в фургон.



Под Краковом легковой автомобиль врезался в фургон//

В целом травмы получили 9 человек, среди них – 8 украинцев и водитель фургона. Кроме того, спасатели вынуждены были доставать из транспортного средства одного из пассажиров.

Среди пострадавших 8 украинцев

ДТП случилось около 4:53 по местному времени

Начальник консульского Управления обеспечения МИД Василий Кирилич сообщил "Украинской Правде", что все пострадавшие были доставлены в больницы. После оказания первой медицинской помощи 4 из них покинули больницы, а остальные 4 находятся в медицинских учреждениях с незначительными повреждениями.

Полиция предупреждает, что дорожные условия очень сложные из-за гололеда.