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      В ДТП под Краковом пострадало много украинцев: фото

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      В ДТП под Краковом пострадало много украинцев
      В ДТП под Краковом пострадало много украинцев / Фото из открытых источников

      В Польше в результате столкновения двух автомобилей в местности Кшешовице (Krzeszowicе) вблизи Кракова пострадали 8 граждан Украины.

      Об этом сообщает Wyborcza.pl.

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      ДТП случилось около 4:53 по местному времени. Известно, что один из автомобилей пассажирский, а другой – фургон. Правоохранители отмечают, что фургон двигался со стороны города Кшешовице, что вблизи Кракова. Легковушка с пассажирами ехала со стороны Кракова. Водитель легковушки потерял управление и врезался в фургон.

      дтп краків
      Под Краковом легковой автомобиль врезался в фургон//

      В целом травмы получили 9 человек, среди них – 8 украинцев и водитель фургона. Кроме того, спасатели вынуждены были доставать из транспортного средства одного из пассажиров.

      дтп краків українці

      Среди пострадавших 8 украинцев

      дтп краків українці

      ДТП случилось около 4:53 по местному времени

      Начальник консульского Управления обеспечения МИД Василий Кирилич сообщил "Украинской Правде", что все пострадавшие были доставлены в больницы. После оказания первой медицинской помощи 4 из них покинули больницы, а остальные 4 находятся в медицинских учреждениях с незначительными повреждениями.

      Полиция предупреждает, что дорожные условия очень сложные из-за гололеда.

      Теги: Полиция Аварии и ДТП Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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