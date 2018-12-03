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      У ДТП під Краковом постраждали багато українців: фото

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      У ДТП під Краковом постраждали багато українців
      У ДТП під Краковом постраждали багато українців / Фото з відкритих джерел

      У Польщі внаслідок зіткнення двох автомобілів у місцевості Кшешовіце (Krzeszowicе) поблизу Кракова постраждали 8 громадян України.

      Про це повідомляє Wyborcza.pl.

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      ДТП трапилася близько 4:53 за місцевим часом. Відомо, що один із автомобілів пасажирський, а інший – фургон. Правоохоронці зазначають, що фургон рухався з боку міста Кшешовіце, що поблизу Кракова. Легковик з пасажирами їхав з боку Кракова. Водій легковика втратив керування та врізався в фургон.

      дтп краків
      Під Краковом легковий автомобіль врізався у фургон

      Загалом травми отримали 9 осіб, серед них – 8 українців та водій фургона. Крім того, рятувальники змушені були діставати з транспортного засобу одного з пасажирів. 

      дтп краків українці
      Серед постраждалих 8 українців

      дтп краків українці
      ДТП трапилася близько 4:53 за місцевим часом

      Начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич повідомив "Українській Правді", що усі постраждалі були доставлені до лікарень. Після надання першої медичної допомоги 4 з них залишили лікарні, а інші 4 перебувають у медичних закладах з незначними ушкодженнями.

      Поліція попереджає, що дорожні умови дуже складні через ожеледицю.

       

      Теги: Поліція Новини Польщі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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