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      В ДТП с украинцами в России погибли трое людей: фото

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      Из-за непогоды в России микроавтобус с украинцами попал в ДТП / regionews.sumy.ua

      На крайнем западе России, недалеко с Черниговской областью Украины погибли трое людей. Еще семеро человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с украинцами и легкового автомобиля.

      ДТП произошло на 400-м километре автомагистрали "Крым", сообщает издание "ТАСС".

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      Водитель микроавтобуса Mercedes, который зарегистрирован в Украине, перевозил семерых украинцев. Из-за сильного снегопада он выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем.

      В результате столкновения погибли водитель и пассажир легковушки, а также один из пассажиров микроавтобуса. Водитель и остальные пассажиры автомобиля с украинцами получили травмы различной тяжести.

      Всех пострадавших госпитализировали, а правоохранители устанавливают детали аварии.


      Авария ДТП с украинцами в России

      Что известно об автотрассе "Крым"?Автомагистраль протяженностью 720 километров. В России она соединяет Москву с государственной украинской границей. После границы она соединена с трассами, которые ведут из Харькова через Запорожье в Симферополь и Ялту.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Жертвы Аварии и ДТП Постраждалі
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