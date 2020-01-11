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      У ДТП з українцями в Росії загинули троє людей: фото

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      Через негоду у Росії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП / regionews.sumy.ua

      На крайньому заході Росії, неподалік з Чернігівською областю України загинули троє людей. Ще семеро людей постраждали внаслідок зіткнення мікроавтобуса з українцями та легкового автомобіля.

      ДТП трапилося на 400-му кілометрі автомагістралі "Крим", повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: Російський танкер у Чорному морі зіткнувся з рибацьким судном: 3 людей зникли безвісти

      Водій мікроавтобуса Mercedes, який зареєстрований в Україні, перевозив сімох українців. Через сильний снігопад він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з зустрічним легковиком.

      Вніслідок зіткнення загинули водій та пасажир легковика, а також один з пасажирів мікроавтобуса. Водій та усі інші пасажири автівки з українцями отримали травми різної важкості.

      Усіх постраждалих госпіталізували, а правоохоронці встановлюють деталі аварії.


      Аварія ДТП з українцями у Росії

      Що відомо про автокрасу "Крим"?Автомагістраль протяжністю 720 кілометрів. У Росії вона з'єднює Москву з державним українським кордоном. Після кордону вона з'єднана з трасами, які ведуть з Харкова через Запоріжжя до Сімферополя та Ялти.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Постраждалі Новини Росії
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