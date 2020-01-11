У ДТП з українцями в Росії загинули троє людей: фото
На крайньому заході Росії, неподалік з Чернігівською областю України загинули троє людей. Ще семеро людей постраждали внаслідок зіткнення мікроавтобуса з українцями та легкового автомобіля.
ДТП трапилося на 400-му кілометрі автомагістралі "Крим", повідомляє видання "ТАСС".
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Водій мікроавтобуса Mercedes, який зареєстрований в Україні, перевозив сімох українців. Через сильний снігопад він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з зустрічним легковиком.
Вніслідок зіткнення загинули водій та пасажир легковика, а також один з пасажирів мікроавтобуса. Водій та усі інші пасажири автівки з українцями отримали травми різної важкості.
Усіх постраждалих госпіталізували, а правоохоронці встановлюють деталі аварії.
Аварія ДТП з українцями у Росії
Що відомо про автокрасу "Крим"?Автомагістраль протяжністю 720 кілометрів. У Росії вона з'єднює Москву з державним українським кордоном. Після кордону вона з'єднана з трасами, які ведуть з Харкова через Запоріжжя до Сімферополя та Ялти.