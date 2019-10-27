В ДТП в Хмельницкой области погибла семья, выжил только младший сын
В аварии на Хмельниччине погибла целая семья. Это произошло утром на трассе Житомир-Черновцы, возле села Солобковцы.
По данным местных СМИ, Volkswagen, в котором ехала семья из Хмельницкого, врезался в грузовик. От столкновения погиб водитель легковушки, его жена и 14-летняя дочь.
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Выжил только десятилетний сын. Мальчика с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба Хмельницкой области.
Водитель грузовика, который следовал из Болгарии в Россию, не пострадал. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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