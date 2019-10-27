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      У ДТП на Хмельниччині загинула родина, вижив лише молодший син

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      Аварія на Хмельниччині
      Аварія на Хмельниччині / Пресслужба поліції Хмельницької області

      В аварії на Хмельниччині загинула ціла родина. Це сталося зранку на трасі Житомир-Чернівці, неподалік села Солобківці.

      За даними місцевих ЗМІ, Volkswagen, у якому їхала сім'я з Хмельницького, врізався у вантажівку. Від зіткнення загинув водій легковика, його дружина та 14-річна донька.

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      Вижив тільки десятирічний син. Хлопчика з травмами доправили до лікарні, повідомляє пресслужба Хмельницької області.дтп аварії хмельницький

      Кермувальник вантажівки, яка прямувала з Болгарії до Росії, не постраждав. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

       

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      Теги: Новини України Новини Хмельницького Аварії та ДТП
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