У ДТП на Хмельниччині загинула родина, вижив лише молодший син
В аварії на Хмельниччині загинула ціла родина. Це сталося зранку на трасі Житомир-Чернівці, неподалік села Солобківці.
За даними місцевих ЗМІ, Volkswagen, у якому їхала сім'я з Хмельницького, врізався у вантажівку. Від зіткнення загинув водій легковика, його дружина та 14-річна донька.
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Вижив тільки десятирічний син. Хлопчика з травмами доправили до лікарні, повідомляє пресслужба Хмельницької області.
Кермувальник вантажівки, яка прямувала з Болгарії до Росії, не постраждав. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
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