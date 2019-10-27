У ДТП на Хмельниччині загинула родина, вижив лише молодший син

В аварії на Хмельниччині загинула ціла родина. Це сталося зранку на трасі Житомир-Чернівці, неподалік села Солобківці.

За даними місцевих ЗМІ, Volkswagen, у якому їхала сім'я з Хмельницького, врізався у вантажівку. Від зіткнення загинув водій легковика, його дружина та 14-річна донька.

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Вижив тільки десятирічний син. Хлопчика з травмами доправили до лікарні, повідомляє пресслужба Хмельницької області.

Кермувальник вантажівки, яка прямувала з Болгарії до Росії, не постраждав. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.