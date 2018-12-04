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      В eBay пообещали удалить с сайта товары с символикой "ЛДНР"

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      В eBay пообещали удалить с сайта товары с символикой "ЛДНР"
      В eBay пообещали удалить с сайта товары с символикой "ЛДНР" / Иллюстративное фото

      Американский интернет-магазин eBay пообещал Посольству Украины в США убрать из продажи товары с символикой "ДНР" и "ЛНР".

      Как сообщает Посольство Украины в США, компания eBay прислала официальный ответ на запрос украинского посла Валерия Чалого.

      24 канал сообщал, что в ноябре Посольство Украины в США обратилось к интернет-магазинам Amazon и eBay с призывом убрать с сайта товары с символикой "ДНР" и "ЛНР".

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      Посольство получило официальный ответ, в котором четко указано, что компания предпримет необходимые меры и уберет со своего веб-сайта упомянутую продукцию, поскольку эти две организации включены в санкционные списки США и ЕС, а деньги, полученные от продажи указанных товаров, могут быть использованы для их финансовой поддержки,
      – сообщили в Посольстве.

      Там также отметили, что на кону на такие же шаги от компании Amazon.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Amazon eBay Война на Донбассе Интернет Скандал
      Источник: 24 канал
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