В eBay пообіцяли видалити з сайту товари з символікою "ЛДНР"

Американський інтернет-магазин eBay пообіцяв Посольству України у США прибрати з продажу товари із символікою "ДНР" та "ЛНР".

Як повідомляє Посольство України у США, компанія eBay надіслала офіційну відповідь на запит українського посла Валерія Чалого.

24 канал повідомляв, що у листопаді Посольство України в США звернулося до інтернет-магазинів Amazon та eBay із закликом прибрати з сайту товари з символікою "ДНР" та "ЛНР".

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Посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію, оскільки ці дві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші, отримані від продажу вказаних товарів, можуть бути використані для їх фінансової підтримки,

– повідомили в Посольстві.

Там також зазначили, що очкують на такі ж кроки від компанії Amazon.