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      В ЕС дали оценку планам Киева относительно Донбасса и реформ

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      Могерини назвала удовлетворительными планы Киева по Донбассу и реформам
      Могерини назвала удовлетворительными планы Киева по Донбассу и реформам / AP

      Планы украинской власти по урегулированию ситуации на Донбассе и реформам являются комплексными и удовлетворительными. ЕС будет продолжать свою решительную поддержку.

      Там "видят позитивное развитие событий и очень хотят его поддержать". Об этом сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после заседания Совета министров иностранных дел ЕС, пишет "Европейская правда".

      Важно: Пристайко назвал новую возможную дату встречи "нормандской четверки"

      В Люксембурге планы презентовал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября.

      Мы получили от него (главы МИД Украины – 24 канал) комплексную и, я бы даже сказала, очень удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации относительно реформ, а также относительно того, как решить конфликт на востоке Украины,
      – сказала Могерини.

      Она также отметила "полную решимость ЕС поддержать повестку дня реформ в Украине".

      "Намерены продолжать поддержку Украины и украинцев. ...Мы подтверждаем сильную решимость ЕС в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, нашей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", – добавила глава дипломатии ЕС.

      Почему Пристайко поехал в Люксембург?

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко осуществит рабочую поездку не только в Люксембург, но и в Брюссель. На полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге Пристайко примет участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС".

      Зато в Брюсселе глава украинского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании Комитета Европейского Парламента по иностранным делам.

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      Теги: Новости Украины МИД Украины Евросоюз Федерика Могерини Вадим Пристайко Новости политики
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