В ЄС дали оцінку планам Києва щодо Донбасу та реформ

Плани української влади щодо врегулювання ситуації на Донбасі та реформ є комплексними і задовільними. ЄС продовжуватиме свою рішучу підтримку.

Там"бачать позитивний розвиток подій і дуже хочуть його підтримати". Про це сказала глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС., пише "Європейська правда".

Важливо: Пристайко назвав нову ймовірну дату зустрічі "нормандської четвірки"

У Люксембурзі плани презентував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в понеділок, 14 жовтня.

Ми отримали від нього (глави МЗС України – 24 канал) комплексну і, я б навіть сказала, дуже задовільну картину планів, які є в уряду і адміністрації щодо реформ, а також щодо того, як вирішити конфлікт на сході України,

– сказала Могеріні.

Вона також наголосила на "повній рішучості ЄС підтримати порядок денний реформ в Україні".

"Маємо намір продовжувати підтримку України та українців надалі. … Ми підтверджуємо сильну рішучість ЄС у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності, нашої політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя", – додала глава дипломатії ЄС.

Чому Пристайко поїхав в Люксембург?

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснить робочу поїздку не лише до Люксембурга, але й до Брюсселя. На полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі Пристайко візьме участь у міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС".

Натомість у Брюсселі глава українського зовнішньополітичного відомства візьме участь у засіданні Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.