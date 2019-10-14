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      В ЄС дали оцінку планам Києва щодо Донбасу та реформ

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      Могеріні назвала задовільними плани Києва щодо Донбасу і реформ
      Могеріні назвала задовільними плани Києва щодо Донбасу і реформ / AP

      Плани української влади щодо врегулювання ситуації на Донбасі та реформ є комплексними і задовільними. ЄС продовжуватиме свою рішучу підтримку.

      Там"бачать позитивний розвиток подій і дуже хочуть його підтримати". Про це сказала глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС., пише "Європейська правда".

      Важливо: Пристайко назвав нову ймовірну дату зустрічі "нормандської четвірки"

      У Люксембурзі плани презентував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в понеділок, 14 жовтня.

      Ми отримали від нього (глави МЗС України – 24 канал) комплексну і, я б навіть сказала, дуже задовільну картину планів, які є в уряду і адміністрації щодо реформ, а також щодо того, як вирішити конфлікт на сході України,
      – сказала Могеріні.

      Вона також наголосила на "повній рішучості ЄС підтримати порядок денний реформ в Україні".

      "Маємо намір продовжувати підтримку України та українців надалі. … Ми підтверджуємо сильну рішучість ЄС у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності, нашої політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя", – додала глава дипломатії ЄС.

      Чому Пристайко поїхав в Люксембург?

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснить робочу поїздку не лише до Люксембурга, але й до Брюсселя. На полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі Пристайко візьме участь у міністерському засіданні "Групи друзів України в ЄС".

      Натомість у Брюсселі глава українського зовнішньополітичного відомства візьме участь у засіданні Комітету Європейського Парламенту у закордонних справах.

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      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко Федеріка Могеріні Євросоюз МЗС України
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