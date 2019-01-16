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      В ЕС готовы уступить Великобритании в ключевом вопросе Северной Ирландии, – СМИ

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      ЕС готов уступить Великобритании по границе с Северной Ирландией
      ЕС готов уступить Великобритании по границе с Северной Ирландией / Фото из открытых источников

      Европейский Союз готов уступить Великобритании в противоречивом вопросе границы с Северной Ирландией.

      Об этом сообщило издание Handelsblatt.

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      Говорится о так называемом backstop, "запасном плане" для Северной Ирландии. Главной целью плана является избежание видимой границы между британской Северной Ирландией и Ирландией, которая останется членом ЕС.

      Позиция ЕС по этому вопросу изменилась. Там готовы отказаться от контроля над своей будущей внешней границей в Ирландии, однако в ответ требуется, чтобы Северная Ирландия осталась в единственном европейском рынке до тех пор, пока к выходу Великобритании из единого европейского рынка (не позднее 2022 года) с британцами не будет заключен договор о свободной торговли.

      В таком случае пограничный контроль фактически будет осуществляться на побережье между Северной Ирландией и Шотландией.

      Отмечается, что Германия, Нидерланды и другие страны ЕС готовы пойти на такие уступки. Единственным условием они называют согласие Ирландии. Таким образом человеком, который будет играть ключевую роль в процессе выхода Британии из ЕС может стать премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

      Теги: Новости политики Великобритания Ирландия Европа
      Источник: 24 Канал
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