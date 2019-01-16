В ЕС готовы уступить Великобритании в ключевом вопросе Северной Ирландии, – СМИ

Европейский Союз готов уступить Великобритании в противоречивом вопросе границы с Северной Ирландией.

Об этом сообщило издание Handelsblatt.

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Говорится о так называемом backstop, "запасном плане" для Северной Ирландии. Главной целью плана является избежание видимой границы между британской Северной Ирландией и Ирландией, которая останется членом ЕС.

Позиция ЕС по этому вопросу изменилась. Там готовы отказаться от контроля над своей будущей внешней границей в Ирландии, однако в ответ требуется, чтобы Северная Ирландия осталась в единственном европейском рынке до тех пор, пока к выходу Великобритании из единого европейского рынка (не позднее 2022 года) с британцами не будет заключен договор о свободной торговли.

В таком случае пограничный контроль фактически будет осуществляться на побережье между Северной Ирландией и Шотландией.

Отмечается, что Германия, Нидерланды и другие страны ЕС готовы пойти на такие уступки. Единственным условием они называют согласие Ирландии. Таким образом человеком, который будет играть ключевую роль в процессе выхода Британии из ЕС может стать премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.