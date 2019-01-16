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      У ЄС готові поступитися Великобританії у ключовому питанні щодо Північної Ірландії, – ЗМІ

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      ЄС готовий поступитися Великобританії щодо кордону з Північною Ірландією
      ЄС готовий поступитися Великобританії щодо кордону з Північною Ірландією / Фото з відкритих джерел

      Європейський Союз готовий поступитися Великій Британії у суперечливому питанні кордону з Північною Ірландією.

      Про це повідомило видання Handelsblatt.

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      Мовиться про так званий backstop, "запасний план" для Північної Ірландії. Головною метою плану є уникнення видимого кордону між британською Північною Ірландією та Ірландією, яка залишиться членом ЄС.

      Позиція ЄС щодо цього питання змінилася. Там готові відмовитися від контролю над своїм майбутнім зовнішнім кордоном в Ірландії, проте у відповідь вимагається, щоб Північна Ірландія залишилася у єдиному європейському ринку до тих пір поки до виходу Британії з єдиного європейського ринку (щонайпізніше 2022 року) з британцями не буде укладено угоду про вільну торгівлю.

      У такому разі прикордонний контроль фактично буде здійснюватися на узбережжі між Північною Ірландією та Шотландією.

      Зазначається, що Німеччина, Нідерланди та інші країни ЄС готові піти на такі поступки. Єдиною умовою вони називають згоду Ірландії. Таким чином людиною, яка відіграватиме ключову роль у процесі виходу Британії з ЄС, може стати прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

      Теги: Новини політики Великобританія Європа Ірландія
      Джерело: 24 Канал
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