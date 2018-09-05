Конфликт ГПУ с журналисткой Седлецкой: появилась резкая реакция ЕС
Европейский Союз обеспокоен решением Печерского районного суда о предоставлении Генпрокуратуре доступа к телефону журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой.
Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС Майи Косьянчич, сообщает Европейская правда.
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Она подчеркнула, что предоставление следователям доступа к мобильному телефону международно признанной журналистки Натальи Седлецкой вызывает очень серьезные вопросы.
Никакое решение суда не должно нарушать основные свободы СМИ и международные журналистские стандарты, такие как защиту источников журналистов,
– отмечается в заявлении.
В Евросоюзе отметили, что следственная журналистика в значительной степени способствует борьбе с коррупцией в Украине.
"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит сильную юридическую защиту журналистов", – говорится в сообщении.
Напомним, 27 августа Печерский районный суд Киева по требованию ГПУ дал разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы". Она вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем в деле о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником.
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