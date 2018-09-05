"Доступ к вещам и документам": что на самом деле разрешил суд в отношении журналистки "Схем"

В конце августа 2018 года Печерский суд в процессе рассмотрения дела Артема Сытника вынес резонансное решение в отношении главного редактора программы "Схемы", которая занимается острыми журналистскими расследованиями, Натальи Седлецкой. Решение суда нарушает право на частную жизнь журналистки.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала консультант Натальи Седлецкой и медиаюрист Людмила Панкратова.

Читайте также: Вопрос доступа ГПУ к телефону журналистки Седлецкой рассмотрел комитет Верховной Рады

По ее словам, определение суда обжаловать невозможно в соответствии с действующим законодательством, что лишает команду Натальи Седлецкой способа судебной защиты.

Это постановление суда не о прослушивании разговоров, а о доступе к вещам и документам. Следователь требовал у суда дать разрешение на получение копий распечаток со станции телефонного оператора – то есть, какие звонки делала Наталья в течение этих 17 месяцев,

– отметила Панкратова.

И объяснила, что это нужно для того, чтобы определить место пребывания журналистки с помощью телефона. А также суд дал доступ к СМС и ММС. "Но не на прослушивание разговоров", – подчеркнула медиаюрист.

Людмила Панкратова считает решение суда таким, что нарушает права журналистки

Обращение к международным институтам, по мнению Панкратовой, теперь будет одним из приоритетов команды Седлецкой, ведь такое решение суда нарушает право журналистки на частную жизнь и право на тайну источников информации.