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      В Европарламенте предложили назначить спецпредставителя ЕС по вопросам Украины

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      В Европарламенте предложили назначить спецпредставителя ЕС по вопросам Украины
      В Европарламенте предложили назначить спецпредставителя ЕС по вопросам Украины / Фото из открытых источников

      Европейский парламент принял резолюцию с рекомендацией назначить специального представителя ЕС по Украине.

      В первую очередь, спецпредставитель будет решать вопрос аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Он также будет отвечать за мониторинг ситуации с правами человека на оккупированных территориях и реализацию Минских соглашений. Кроме того, спецпредставитель будет наблюдать за "снижением напряженности в районе Азовского моря и защитой прав перемещенных в собственной стране лиц".

      К слову, пакет "азовских" санкций, которые послы Евросоюза на днях утвердили на 8 россиян, вскоре вступит в силу. Указанных лиц добавят к имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных ЕС в марте 2014 года.

      Что известно об агрессии РФ вблизи Керченского пролива и почему против России вводят санкции?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

      В свою очередь, в Европе и США уже неоднократно призывали россиян освободить пленных украинцев. Там осуждают действия России и угрожают новыми санкциями.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Война на Донбассе Евросоюз Аннексия Крыма Европарламент
      Источник: 24 Канал
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