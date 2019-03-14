У Європарламенті запропонували призначити спецпредставника ЄС з питань України
Європейський парламент ухвалив резолюцію з рекомендацією призначити спеціального представника ЄС по Україні.
У першу чергу, спецпредставник буде вирішувати питання щодо анексованого Криму і окупованого Донбасу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Він також буде відповідати за моніторинг ситуації з правами людини на окупованих територіях та реалізацію Мінських угод. Крім того, спецпредставник спостерігатиме за "зниженням напруженості в районі Азовського моря і захистом прав переміщених у власній країні осіб".
До слова, пакет "азовських" санкцій, які посли Євросоюзу днями затвердили проти 8 росіян, вже невдовзі вступить у силу. Зазначених осіб додадуть до наявного списку індивідуальних санкцій, запроваджених ЄС у березні 2014 року.
Що відомо про агресію РФ поблизу Керченської протоки і чому проти Росії вводять санкції?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових на їхньому шляху до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські судна та поранили 3 моряків. Так, Росія захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та взяла у полон 24 моряків – членів екіпажів суден.
Українських моряків російські окупанти спочатку арештували в анексованому Криму, а згодом відправили до московських СІЗО. Хлопці заявляють російському слідству, що є військовополоненими.
Своєю чергою, у Європі та США вже неодноразово закликали росіян звільнити полонених українців. Там засуджують дії Росії і погрожують новими санкціями.
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