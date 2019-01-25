В Европе дорожает недвижимость: где и как изменились цены в 2018

Как изменились цены на недвижимость в странах Европейского союза в третьем квартале 2018 года.

Данные о том, какой была динамика цен на жилье в Евросоюзе, обнародовал Евростат.

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В третьем квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го средняя стоимость домов и квартир в странах ЕС выросла на 1,5%. В целом за год цены на жилье в ЕС подскочили на 4,3%.

За третий квартал прошлого года наибольший рост цен на квадратные метры был зафиксирован в Словении (+15,1%).

В тройке лидеров по темпам роста цен на недвижимость оказались также Нидерланды (+10,2%) и Ирландия (+9,1%).

Дешевела недвижимость только в Швеции (-2,1%) и Италии (-0,8%).

По сравнению со вторым кварталом 2018-го наибольший рост стоимости квадратных метров был зафиксирован в уже упомянутых Нидерландах (+3,3%), на Мальте (+3,1%) и в Хорватии (+2,8%).

По состоянию на конец 2018 за год цены на жилье из всех стран мира стремительнее всего росли именно на Мальте.

Например, квартиру площадью 70 метров квадратных в мальтийском курортном городе Сент-Джулианс, недалеко от столицы страны Валетты, по состоянию на конец января 2018 можно приобрести за 245 тысяч евро.



Квартиру на Мальте можно купить за 245 тысяч евро

Для сравнения, трехкомнатную квартиру площадью 91 метр квадратный в популярном испанском городе Аликанте можно купить за 12 тысяч евро.



Квартиру в курортном испанском городе Аликанте можно купить за 12 тыс евро